На кортеж президента Філіппін вчинили замах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В результаті вибуху саморобного вибухового пристрою на півдні Філіппін постраждали семеро співробітників служби безпеки президента країни Родріго Дутерте, а також двоє військових, передає УНН з посиланням на Reuters.
Напад на кортеж глави Філіппін вчинили невідомі за день до його візиту в район, охоплений інтенсивними боями між бойовиками терористичної організації “Ісламська держава” та урядовими військами.
Невідомі привели в дію вибуховий пристрій.
Як зазначається, Р.Дутерте, незважаючи на рекомендації своїх радників, вирішив не скасовувати візит до поранених солдатів у районі бойових дій.