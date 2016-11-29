На кортеж президента Філіппін вчинили замах

Напад на кортеж глави Філіппін вчинили невідомі за день до його візиту в район, охоплений інтенсивними боями між бойовиками терористичної організації “Ісламська держава” та урядовими військами.

Невідомі привели в дію вибуховий пристрій.

Як зазначається, Р.Дутерте, незважаючи на рекомендації своїх радників, вирішив не скасовувати візит до поранених солдатів у районі бойових дій.