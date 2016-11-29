На кортеж президента Филиппин совершили покушение

Нападение на кортеж главы Филиппин совершили неизвестные за день до его визита в район, охваченный интенсивными боями между боевиками террористической организации "Исламское государство" и правительственными войсками.

Неизвестные привели в действие взрывное устройство.

Как отмечается, Р.Дутерте, несмотря на рекомендации своих советников, решил не отменять визит к раненым солдатам в районе боевых действий.