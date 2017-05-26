На кортах "Ролан Гаррос" відбудеться українське дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу ("Ролан Гаррос") завершився кваліфікаційний турнір за підсумками якого стали відомими пари першого раунду основної сітки, передає УНН з посиланням на турніру.
Уродженка Миколаєва Катерина Козлова, котра дебютує в основі "Ролан Гаррос", в першому раунді зустрінеться з іншою представницею України – другою ракеткою нашої країни Лесею Цуренко.
Натомість Катерина Бондаренко на старті зіграє з переможницею кваліфікацій Петрою Мартіч з Хорватії (285 ракетка світу).
На 5-ту сіяну змагань Еліну Світоліну очікує матч із Ярославою Шведовою із Казахстану (51 в WTA).
У чоловічій сітці змагань перший номер України Олександр Долгополов протистоятиме 63 ракетці АТР аргентинцю Карлосу Берлоку, а переможець відбору Сергій Стаховський отримав в опоненти по першому колу 33-річного Яньсунь Лу з Тайваню (58-й).
Додамо, що поєдинки першого раунду стартуватимуть 28-го травня.