На кортах "Ролан Гаррос" состоится украинское дерби
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. На Открытом чемпионате Франции по теннису ( "Ролан Гаррос") завершился квалификационный турнир по итогам которого стали известны пары первого раунда основной сетки, передает УНН со ссылкой на турнира.
Уроженка Николаева Екатерина Козлова, которая дебютирует в основе "Ролан Гаррос", в первом раунде встретится с другой представительницей Украины - второй ракеткой нашей страны Лесей Цуренко.
Зато Екатерина Бондаренко на старте сыграет с победительницей квалификации Петрой Мартич из Хорватии (285 ракетка мира).
На 5-ю сеяной соревнований Элина Свитолина ожидает матч с Ярославой Шведовой из Казахстана (51 в WTA).
В мужской сетке соревнований первый номер Украины Александр Долгополов будет противостоять 63 ракетке АТР аргентинцу Карлосу Берлок, а победитель отбора Сергей Стаховский получил в оппоненты по первому кругу 33-летнего Яньсунь Лу из Тайваня (58-й).
Добавим, что поединки первого раунда стартуют 28 мая.