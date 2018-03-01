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На королеву Єлизавету II вчиняли замах

На королеву Єлизавету II вчиняли замах

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Розсекречені сьогодні документи британської розвідки свідчать, що в 1981 році на королеву Єлизавету II скоїли замах. Це сталося під час її візиту до Нової Зеландії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

В 1981 році королева відвідала новозеландське місто Дандид.

Під час цього візиту 17-річний Крістофер Льюїс з вікна п'ятого поверху прицілився зі своєї гвинтівки в королеву й вистрелив.

Він промахнувся, проте деякі люди в натовпі, почули незвичайний звук. Влада пояснила їм, що неподалік зламалась неонова вивіска.

Крістоферу Льюїсу не пред'явили звинувачення в замаху на вбивство, а лише - в незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Розсекречені документи розвідки свідчать, що тоді сталася справжня спроба замаху на монарха.

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"Льюїс справді хотів вбити королеву, але йому не вдалося знайти відповідне місце, аби добре прицілитись. До того ж його гвинтівка була недостатньо потужною", - говорить доповідь новозеландської розвідки за 1997 рік.

Відомо, що Льюїс мав психічний розлад та вірив у необхідність вбити всю королівську родину.

Він стверджував, що є членом крайнього правого угрупування під назвою "Національна імперська партизанська армія". За даними поліції, в цю організацію входило три людини.

Поліція Нової Зеландії повідомила, що проведе розслідування про результати якого повідомить.

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