На королеву Єлизавету II вчиняли замах

КИЇВ. 1 березня. УНН. Розсекречені сьогодні документи британської розвідки свідчать, що в 1981 році на королеву Єлизавету II скоїли замах. Це сталося під час її візиту до Нової Зеландії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.