На королеву Єлизавету II вчиняли замах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Розсекречені сьогодні документи британської розвідки свідчать, що в 1981 році на королеву Єлизавету II скоїли замах. Це сталося під час її візиту до Нової Зеландії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
В 1981 році королева відвідала новозеландське місто Дандид.
Під час цього візиту 17-річний Крістофер Льюїс з вікна п'ятого поверху прицілився зі своєї гвинтівки в королеву й вистрелив.
Він промахнувся, проте деякі люди в натовпі, почули незвичайний звук. Влада пояснила їм, що неподалік зламалась неонова вивіска.
Крістоферу Льюїсу не пред'явили звинувачення в замаху на вбивство, а лише - в незаконному володінні вогнепальною зброєю.
Розсекречені документи розвідки свідчать, що тоді сталася справжня спроба замаху на монарха.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єлизавета II орендувала на 49 років ділянку в центрі Києва
"Льюїс справді хотів вбити королеву, але йому не вдалося знайти відповідне місце, аби добре прицілитись. До того ж його гвинтівка була недостатньо потужною", - говорить доповідь новозеландської розвідки за 1997 рік.
Відомо, що Льюїс мав психічний розлад та вірив у необхідність вбити всю королівську родину.
Він стверджував, що є членом крайнього правого угрупування під назвою "Національна імперська партизанська армія". За даними поліції, в цю організацію входило три людини.
Поліція Нової Зеландії повідомила, що проведе розслідування про результати якого повідомить.