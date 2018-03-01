На королеву Елизавету II ранее покушались

КИЕВ. 1 марта. УНН. Рассекреченные сегодня документы британской разведки свидетельствуют, что в 1981 году на королеву Елизавету II совершили покушение. Это произошло во время ее визита в Новой Зеландии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.