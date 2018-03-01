На королеву Елизавету II ранее покушались
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Рассекреченные сегодня документы британской разведки свидетельствуют, что в 1981 году на королеву Елизавету II совершили покушение. Это произошло во время ее визита в Новой Зеландии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
В 1981 году королева посетила новозеландское город Дандид.
Во время этого визита 17-летний Кристофер Льюис из окна пятого этажа прицелился из своей винтовки в королеву и выстрелил.
Он промахнулся, однако некоторые люди в толпе, услышали необычный звук. Власти объяснили им, что неподалеку сломалась неоновая вывеска.
Кристоферу Льюису не предъявили обвинения в покушении на убийство, а лишь - в незаконном владении огнестрельным оружием.
Рассекреченные документы разведки свидетельствуют, что тогда произошла настоящая попытка покушения на монарха.
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"Льюис действительно хотел убить королеву, но ему не удалось найти подходящее место, чтобы хорошо прицелиться. К тому же его винтовка была недостаточно мощной", - говорит доклад новозеландской разведки за 1997 год.
Известно, что Льюис имел психическое расстройство и верил в необходимость убить всю королевскую семью.
Он утверждал, что является членом крайнего правого группировки под названием "Национальная имперская партизанская армия". По данным полиции, в эту организацию входили три человека.
Полиция Новой Зеландии сообщила, что проведет расследование о результатах которого сообщит.