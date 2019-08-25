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На кордоні з Румунією контрабандисти покинули більше 4 тис пачок сигарет

На кордоні з Румунією контрабандисти покинули більше 4 тис пачок сигарет

Київ • УНН

 • 9563 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. На українсько-румунському кордоні під час спроби затримання контрабандистів останні залишили на місці більше 4 тис пачок сигарет. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Так, учора в ході реалізації оперативної інформації поблизу державного кордону виявлено рух групи невідомих осіб з пакунками. Під час спроби затримання прикордонниками відділу "Селятин" Чернівецького загону здійснено один попереджувальний постріл вгору з пристрою для відстрілу гумовими кулями. Невідомі особи вдалися до втечі в тил ділянки українсько-румунського кордону, залишивши на місці 10 пакунків тютюнових виробів", - йдеться в повідомленні.

Наразі пошукові заходи вже завершено. Виявлені тютюнові вироби, а саме – 4620 пачок сигарет, доставлено до прикордонного підрозділу.

Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонники викрили групу осіб, яка намагалася незаконно порушити кордон і доправити партію контрабандних сигарет.

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