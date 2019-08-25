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6 марта, 19:19 • 120828 просмотра

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6 марта, 17:12 • 131427 просмотра

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На границе с Румынией контрабандисты бросили более 4 тыс пачек сигарет

На границе с Румынией контрабандисты бросили более 4 тыс пачек сигарет

Киев  •  УНН

 • 9563 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. На украино-румынской границе при попытке задержания контрабандистов последние бросили более 4 тыс пачек сигарет. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в ходе реализации оперативной информации вблизи государственной границы обнаружено движение группы неизвестных лиц с пакетами. При попытке задержания пограничниками отдела "Селятино" Черновицкого отряда осуществлен один предупредительный выстрел вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями. Неизвестные лица обратились в бегство в тыл участка украино-румынской границы, оставив на месте 10 пакетов табачных изделий", - говорится в сообщении.

Сейчас поисковые мероприятия уже завершены. Обнаруженные табачные изделия, а именно - 4620 пачек сигарет, доставлены в пограничное подразделение.

Напомним, в Черновицкой области пограничники разоблачили группу лиц, которая пыталась незаконно нарушить границу и доставить партию контрабандных сигарет.

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