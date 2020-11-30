На кордоні з Росією знову фіксують великі затори комерційного траспорту

"Звертаємо увагу перевізників, суб'єктів господарювання та інших заінтересованих осіб, що станом на 10 годину 30 листопада 2020 року ситуація з накопиченням транспортних засобів комерційного призначення на кордоні з Російською Федерацією наступна: перед пунктом пропуску "Сеньківка" у напрямку виїзду з України утворилася черга зі 185 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим, митники просять обирати маршрути переміщення товарів через менш завантажені пункти пропуску.

"У зоні діяльності Північної митниці Держмитслужби таким є пункт пропуску "Бачівськ". Наголошуємо, що на даний час перед пунктом пропуску "Бачівськ" автомобільна черга налічує 90 транспортних засобів комерційного призначення. Крім того, у напрямку в'їзду в Україну з Республіки Білорусь у пункті пропуску "Нові Яриловичі-Нова Гута" також відмічається накопичення транспортних засобів, яких на цей момент налічується 75", - резюмували митники.

Як повідомлялося раніше в УНН, минулого тижня на кордоні з РФ також утворилися затори - із понад 200 автомобілів комерційного транспорту.