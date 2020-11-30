На кордоні з Росією знову фіксують великі затори комерційного траспорту

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У пункті пропуску "Сеньківка" на кордоні з РФ утворилася черга із 185 автомобілів комерційного транспорту, які слідують на виїзд з України. На інших пунктах також відзначається пожвавлення перетину транспортними засобами пунктів пропуску. Про це повідомляє пресцентр Державної митної служби України, інформує УНН.

"Звертаємо увагу перевізників, суб'єктів господарювання та інших заінтересованих осіб, що станом на 10 годину 30 листопада 2020 року ситуація з накопиченням транспортних засобів комерційного призначення на кордоні з Російською Федерацією наступна: перед пунктом пропуску "Сеньківка" у напрямку виїзду з України утворилася черга зі 185 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим, митники просять обирати маршрути переміщення товарів через менш завантажені пункти пропуску.

"У зоні діяльності Північної митниці Держмитслужби таким є пункт пропуску "Бачівськ". Наголошуємо, що на даний час перед пунктом пропуску "Бачівськ" автомобільна черга налічує 90 транспортних засобів комерційного призначення. Крім того, у напрямку в'їзду в Україну з Республіки Білорусь у пункті пропуску "Нові Яриловичі-Нова Гута" також відмічається накопичення транспортних засобів, яких на цей момент налічується 75", - резюмували митники.

Як повідомлялося раніше в УНН, минулого тижня на кордоні з РФ також утворилися затори - із понад 200 автомобілів комерційного транспорту.

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