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На границе с Россией вновь фиксируют большие пробки коммерческого траспорта

На границе с Россией вновь фиксируют большие пробки коммерческого траспорта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В пункте пропуска "Сеньковка" на границе с РФ образовалась очередь из 185 автомобилей коммерческого траспорта, которые следуют на выезд из Украины. На других пунктах также отмечается оживление пересечения транспортными средствами пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины, информирует УНН.

"Обращаем внимание перевозчиков, субъектов хозяйствования и других заинтересованных лиц, что на 10:00 30 ноября 2020 года ситуация с накоплением транспортных средств коммерческого назначения на границе с Российской Федерацией следующая: перед пунктом пропуска "Сеньковка" в направлении выезда из Украины образовалась очередь из 185 автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим, таможенники просят выбирать маршруты перемещения товаров через менее загруженные пункты пропуска.

"В зоне деятельности Северной таможни Гостаможслужбы таковым пунктом пропуска является "Бачевск". Подчеркиваем, что в настоящее время перед пунктом пропуска "Бачевск" автомобильная очередь насчитывает 90 транспортных средств коммерческого назначения. Кроме того, в направлении въезда в Украину из Республики Беларусь в пункте пропуска "Новые Яриловичи - Новая Гута" также отмечается накопление транспортных средств, которых на данный момент насчитывается 75", - резюмировали таможенники.

Как сообщалось ранее в УНН, на прошлой неделе на границе с РФ также образовались пробки - из более чем 200 автомобилей коммерческого транспорта.

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