На кордоні з РФ затримали причетного до проведення "референдуму" на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прикордонники затримали чоловіка, причетного до проведення псевдореферендуму в Луганській області. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби, передає УНН.
"Учора прикордонниками Луганського загону зі складу Об’єднаних сил затримано на кордоні з Росією громадянина України 1990 року народження. Попередньо встановлено, що він підозрюється в причетності до діяльності НЗФ на непідконтрольній території України", - йдеться в повідомленні.
Чоловік намагався покинути територію України через пункт пропуску "Мілове" на українсько-російському кордоні. Під час проведення перевірочних заходів з’ясувалося, що цей громадянин був причетний до проведення псевдореферендуму про від’єднання Луганської області від України. Чоловіка затримали та передали представникам Нацполіції в Луганській області.
Нагадаємо, жінку засудили до 7 років тюрми за забезпечення проведення так званого "референдуму" на підтримку "ЛНР" у Луганській області.