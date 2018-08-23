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На кордоні з РФ затримали причетного до проведення "референдуму" на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прикордонники затримали чоловіка, причетного до проведення псевдореферендуму в Луганській області. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби, передає УНН.

На кордоні з РФ затримали причетного до проведення "референдуму" на Луганщині

"Учора прикордонниками Луганського загону зі складу Об’єднаних сил затримано на кордоні з Росією громадянина України 1990 року народження. Попередньо встановлено, що він підозрюється в причетності до діяльності НЗФ на непідконтрольній території України", - йдеться в повідомленні.

Чоловік намагався покинути територію України через пункт пропуску "Мілове" на українсько-російському кордоні. Під час проведення перевірочних заходів з’ясувалося, що цей громадянин був причетний до проведення псевдореферендуму про від’єднання Луганської області від України. Чоловіка затримали та передали представникам Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, жінку засудили до 7 років тюрми за забезпечення проведення так званого "референдуму" на підтримку "ЛНР" у Луганській області. 

Українські Національні Новини

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