На границе с РФ задержали причастного к проведению "референдума" в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Пограничники задержали мужчину, причастного к проведению псевдореферендума в Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.
"Вчера пограничниками Луганского отряда из состава Объединенных сил задержан на границе с Россией гражданин Украины 1990 года рождения. Предварительно установлено, что он подозревается в причастности к деятельности НЗФ на неподконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.
Мужчина пытался покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Меловое" на российско-украинской границе. Во время проведения проверочных мероприятий выяснилось, что этот гражданин был причастен к проведению псевдореферендума об отделении Луганской области от Украины. Мужчину задержали и передали представителям Нацполиции в Луганской области.
Напомним, женщину приговорили к 7 годам тюрьмы за обеспечение проведения так называемого "референдума" в поддержку "ЛНР" в Луганской области.