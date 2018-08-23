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На границе с РФ задержали причастного к проведению "референдума" в Луганской области

Киев • УНН

 • 8666 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Пограничники задержали мужчину, причастного к проведению псевдореферендума в Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.

На границе с РФ задержали причастного к проведению "референдума" в Луганской области

"Вчера пограничниками Луганского отряда из состава Объединенных сил задержан на границе с Россией гражданин Украины 1990 года рождения. Предварительно установлено, что он подозревается в причастности к деятельности НЗФ на неподконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина пытался покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Меловое" на российско-украинской границе. Во время проведения проверочных мероприятий выяснилось, что этот гражданин был причастен к проведению псевдореферендума об отделении Луганской области от Украины. Мужчину задержали и передали представителям Нацполиции в Луганской области.

Напомним, женщину приговорили к 7 годам тюрьмы за обеспечение проведения так называемого "референдума" в поддержку "ЛНР" в Луганской области.

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