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На кордоні з Польщею затримали нелегалів, які переплутали французький Брест з білоруським

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Вчора брестські прикордонники поблизу білорусько-польського кордону затримали двох невідомих без документів. Чоловіки представилися громадянами Сирії. Інших відомостей вони не надали, посилаючись на мовний бар'єр. Про повідомляє УНН з посиланням на прикордонну службу Білорусі.

Однак, за оперативною інформацією іноземці, ймовірно, є громадянами Тунісу. При спробі порушення кордону вони планували використовувати географічні карти Польщі і міста Бреста, але тільки не білоруського, а розташованого у Франції.

Стосовно затриманих розпочато адміністративний процес за порушення прикордонного законодавства. До встановлення особи вони будуть знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання Брестської прикордонної групи. Проводиться подальший розгляд.

Нагадаємо, з січня 2018 більш 650 000 іноземців надали біометричні дані при в'їзді в Україну.

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