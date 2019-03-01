На кордоні з Польщею затримали нелегалів, які переплутали французький Брест з білоруським
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Вчора брестські прикордонники поблизу білорусько-польського кордону затримали двох невідомих без документів. Чоловіки представилися громадянами Сирії. Інших відомостей вони не надали, посилаючись на мовний бар'єр. Про повідомляє УНН з посиланням на прикордонну службу Білорусі.
Однак, за оперативною інформацією іноземці, ймовірно, є громадянами Тунісу. При спробі порушення кордону вони планували використовувати географічні карти Польщі і міста Бреста, але тільки не білоруського, а розташованого у Франції.
Стосовно затриманих розпочато адміністративний процес за порушення прикордонного законодавства. До встановлення особи вони будуть знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання Брестської прикордонної групи. Проводиться подальший розгляд.
Нагадаємо, з січня 2018 більш 650 000 іноземців надали біометричні дані при в'їзді в Україну.