На кордоні з Польщею затримали нелегалів, які переплутали французький Брест з білоруським

Однак, за оперативною інформацією іноземці, ймовірно, є громадянами Тунісу. При спробі порушення кордону вони планували використовувати географічні карти Польщі і міста Бреста, але тільки не білоруського, а розташованого у Франції.

Стосовно затриманих розпочато адміністративний процес за порушення прикордонного законодавства. До встановлення особи вони будуть знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання Брестської прикордонної групи. Проводиться подальший розгляд.



Нагадаємо, з січня 2018 більш 650 000 іноземців надали біометричні дані при в'їзді в Україну.