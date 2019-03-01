На границе с Польшей задержали нелегалов, которые перепутали французский Брест с белорусским
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Вчера брестские пограничники вблизи белорусско-польской границы задержали двоих неизвестных без документов. Мужчины представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер. Об сообщает УНН со ссылкой на пограничную службу Беларуси.
Однако, по оперативной информации иностранцы, предположительно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не белорусского, а расположенного во Франции.
В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы. Проводится дальнейшее разбирательство.
Напомним, с января 2018 более 650 000 иностранцев предоставили биометрические данные при въезде в Украину.