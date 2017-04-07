На кордоні з Польщею затримали чеченця з комплектом для виживання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. 6 квітня у Старосамбірському районі Львівської області у горах було затримано вихідця з Чечні (Російська Федерація), який з комплектом виживання намагався перетнути українсько-польській кордон, прямуючи до родини в Австрію. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації Державної прикордонної служби України.
"Чоловіка затримав дільничний інспектор прикордонної служби відділу "Смільниця" Мостиського загону, що охороняє складну гірську ділянку кордону з Польщею в межах Старосамбірського району Львівщини. Невідомого правоохоронці відшукали за інформацією місцевих жителів та затримали неподалік кордону", - йдеться у повідомленні.
При собі чоловік мав так званий комплект виживання - тактичний рюкзак, спеціальну аптечку, ножі, компас тощо. Очевидно, що мандрівник готувався до тривалого пішого переходу у горах і самотужки сподівався перетнути кордон та згодом дістатися до країн західної Європи.
Прикордонникам він пояснив, що нібито прямує до сім'ї, яка вже тривалий час проживає в Австрії. Жодних документів, які посвідчують особу, у громадянина з собою не було.
Наразі правопорушника затримано в адміністративному порядку. Рішення щодо притягнення його до відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.
Як повідомляв УНН 7 квітня, на Львівщині прикордонники виявили партію контрабандного бурштину.