На кордоні з Польщею затримали чеченця з комплектом для виживання

"Чоловіка затримав дільничний інспектор прикордонної служби відділу "Смільниця" Мостиського загону, що охороняє складну гірську ділянку кордону з Польщею в межах Старосамбірського району Львівщини. Невідомого правоохоронці відшукали за інформацією місцевих жителів та затримали неподалік кордону", - йдеться у повідомленні.

При собі чоловік мав так званий комплект виживання - тактичний рюкзак, спеціальну аптечку, ножі, компас тощо. Очевидно, що мандрівник готувався до тривалого пішого переходу у горах і самотужки сподівався перетнути кордон та згодом дістатися до країн західної Європи.

Прикордонникам він пояснив, що нібито прямує до сім'ї, яка вже тривалий час проживає в Австрії. Жодних документів, які посвідчують особу, у громадянина з собою не було.

Наразі правопорушника затримано в адміністративному порядку. Рішення щодо притягнення його до відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.

Як повідомляв УНН 7 квітня, на Львівщині прикордонники виявили партію контрабандного бурштину.