На границе с Польшей задержали чеченца с комплектом для выживания
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. 6 апреля в Старосамборском районе Львовской области в горах задержали выходца из Чечни (Российская Федерация), который с комплектом выживания пытался пересечь украинско-польской границу, направляясь к семье в Австрию. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Государственной пограничной службы Украины.
"Мужчину задержал участковый инспектор пограничной службы отдела "Смильница" Мостиского отряда, охраняющего сложный горный участок границы с Польшей в пределах Старосамборского района Львовщины. Неизвестного правоохранители нашли по информации местных жителей и задержали недалеко от границы", - говорится в сообщении.
При себе мужчина имел так называемый комплект выживания - тактический рюкзак, специальную аптечку, ножи, компас и т.п. Очевидно, что путешественник готовился к длительному пешего перехода в горах и самостоятельно надеялся пересечь границу и впоследствии добраться в страны Западной Европы.
Пограничникам он объяснил, что якобы направляется к семье, которая уже длительное время проживает в Австрии. Никаких документов, удостоверяющих личность, у гражданина с собой не было.
Сейчас правонарушитель задержан в административном порядке. Решение о привлечении его к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины будет принимать суд.
Как сообщал УНН 7 апреля, во Львовской области пограничники обнаружили партию контрабандного янтаря.