На кордоні з Польщею виявили надувні човни та контрабандні цигарки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Біля кордону з Польщею у Волинській області прикордонники Львівського загону виявили 2 човни та 3 тис. пачок сигарет. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
Учора, 27 квітня, на Волині, в ході проведення заходів, прикордонники відділу "Амбуків" Львівського загону не допустили переміщення партії сигарет, які порушники намагалися перемістити човнами до Польщі.
"Спочатку охоронці кордону неподалік річки Західний Буг знайшли 2 надувних гумових човни, які, скоріш за все, були підготовлені до використання. А неподалік – 6 ящиків із 3 тис. пачок сигарет. Крім того, під час перевірки місцевості військовослужбовці знайшли чохли для надувних човнів, 2 насоси та 4 весла", - йдеться у повідомленні.
Зараз тривають заходи щодо пошуку та встановлення причетних осіб, запланована передача сигарет до підрозділу Державної фіскальної служби України.
Як повідомляв УНН 20 квітня, Служба безпеки України повідомила подробиці затримання дипломатичної контрабанди на Закарпатті.