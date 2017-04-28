На границе с Польшей обнаружили надувные лодки и контрабандные сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. У границы с Польшей в Волынской области пограничники Львовского отряда обнаружили 2 лодки и 3 тыс. пачек сигарет. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Вчера, 27 апреля, на Волыни, в ходе проведения мероприятий, пограничники отдела "Амбуков" Львовского отряда не допустили перемещения партии сигарет, которые нарушители пытались переместить лодками в Польшу.
"Сначала пограничники неподалеку от реки Западный Буг нашли 2 надувных резиновых лодки, которые, скорее всего, были подготовлены к использованию. А неподалеку - 6 ящиков с 3 тыс. пачек сигарет. Кроме того, при проверке местности военнослужащие нашли чехлы для надувных лодок, 2 насоса и 4 весла", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются мероприятия по поиску и установлению причастных лиц, запланирована передача сигарет в подразделение Государственной фискальной службы Украины.
Как сообщал УНН 20 апреля, Служба безопасности Украины сообщила подробности задержания дипломатической контрабанды на Закарпатье.