На кордоні з Польщею вилучили 7 кілограмів насваю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Тернополянин намагався провезти до Польщі 7 кілограмів насваю у мікроавтобусі марки "Мерседес". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Прикордонники на кордоні з Польщею вилучили 7 кілограмів насваю", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні вночі у пункт пропуску "Грушів" прибув мікроавтобус марки "Мерседес" польської реєстрації під керуванням громадянина України.
Житель Тернопільщини по смузі руху "зелений коридор" прямував до сусідньої Польщі. Однак прикордонний наряд вирішив вивести його авто для додаткової перевірки щодо можливого переміщення даним транспортним засобом предметів та матеріалів, заборонених для переміщення через державний кордон України.
Під час поглибленого огляду в поліетиленових пакетах серед речей в багажному відділенні прикордонники разом з митниками виявили 7 кілограмів насваю.
Виявлений жувальний тютюн вилучено. По даному факту повідомлено співробітників правоохоронних органів.
Нагадаємо, що насвай є нікотиновтістким продуктом й наркотиком, який, зазвичай, виготовляють у домашніх умовах. Це - невеликі зелені кульки, зернята з неприємним запахом та смаком.
Як повідомляв УНН 13 квітня, прикордонника покривавшого контрабандистів затримали на Житомирщині.