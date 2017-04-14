На границе с Польшей изъяли 7 килограммов насвая

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51720 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105012 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161663 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118940 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118027 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113365 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104828 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107221 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103705 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155082 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На границе с Польшей изъяли 7 килограммов насвая

На границе с Польшей изъяли 7 килограммов насвая

Киев  •  УНН

 • 78655 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Житель Тернопольской области пытался провезти в Польшу 7 килограммов насвая в микроавтобусе марки "Мерседес". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники на границе с Польшей изъяли 7 килограммов насвая", - говорится в сообщении.

Сегодня ночью в пункт пропуска "Грушев" прибыл микроавтобус марки "Мерседес" польской регистрации под управлением гражданина Украины.

Житель Тернопольской области по полосе движения "зеленый коридор" направлялся в соседнюю Польшу. Однако пограничный наряд решил вывести его авто для дополнительной проверки возможного провоза данным транспортным средством предметов и материалов, запрещенных для перемещения через государственную границу Украины.

Во время углубленного осмотра в полиэтиленовых пакетах среди вещей в багажном отделении пограничники вместе с таможенниками обнаружили 7 килограммов насвая.

Обнаруженный жевательный табак изъят. О данном факте сообщено сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, что насвай является никотиносодержащим продуктом и наркотиком, который, как правило, изготавливают в домашних условиях. Это небольшие зеленые шарики, зернышки с неприятным запахом и вкусом.

Как сообщал УНН 13 апреля, покрывавшого контрабандистов пограничника задержали в Житомирской области.

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