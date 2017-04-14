На границе с Польшей изъяли 7 килограммов насвая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Житель Тернопольской области пытался провезти в Польшу 7 килограммов насвая в микроавтобусе марки "Мерседес". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Пограничники на границе с Польшей изъяли 7 килограммов насвая", - говорится в сообщении.
Сегодня ночью в пункт пропуска "Грушев" прибыл микроавтобус марки "Мерседес" польской регистрации под управлением гражданина Украины.
Житель Тернопольской области по полосе движения "зеленый коридор" направлялся в соседнюю Польшу. Однако пограничный наряд решил вывести его авто для дополнительной проверки возможного провоза данным транспортным средством предметов и материалов, запрещенных для перемещения через государственную границу Украины.
Во время углубленного осмотра в полиэтиленовых пакетах среди вещей в багажном отделении пограничники вместе с таможенниками обнаружили 7 килограммов насвая.
Обнаруженный жевательный табак изъят. О данном факте сообщено сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, что насвай является никотиносодержащим продуктом и наркотиком, который, как правило, изготавливают в домашних условиях. Это небольшие зеленые шарики, зернышки с неприятным запахом и вкусом.
Как сообщал УНН 13 апреля, покрывавшого контрабандистов пограничника задержали в Житомирской области.