На кордоні з Польщею у чергах застрягли майже 700 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Станом на 6:00 30 грудня на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 670 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін” на Волині.
У Львівській області у ПП “Угринів — Долгобичув” — 120, у ПП “Краковець — Корчова” — 200 (70 автомобілів — на додатковій смузі), у ПП “Грушів — Будомєж” — 20, у ПП “Смільниця — Кросценко” — 40, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 250 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 6:00 не зафіксовано.