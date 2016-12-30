На кордоні з Польщею у чергах застрягли майже 700 автомобілів

Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін” на Волині.

У Львівській області у ПП “Угринів — Долгобичув” — 120, у ПП “Краковець — Корчова” — 200 (70 автомобілів — на додатковій смузі), у ПП “Грушів — Будомєж” — 20, у ПП “Смільниця — Кросценко” — 40, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 250 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 6:00 не зафіксовано.