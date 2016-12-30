На границе с Польшей в очередях застряли почти 700 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. По состоянию на 6:00 30 декабря на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 670 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Угринов - Долгобичув" - 120, в ПП "Краковец - Корчева" - 200 (70 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Грушев - Будомеж" - 20, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 40 , в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 250 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не зафиксировано.