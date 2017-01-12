На кордоні з Польщею у чергах застрягли майже 400 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Станом на 6:00 середи на кордоні України і Польщі у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 380 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 40 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 70 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.
У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 60 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 40, у ПП “Краковець — Корчова” — 50 (50 автомобілів — на додатковій смузі), у ПП “Грушів — Будомєж” — 10.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.