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На кордоні з Польщею у чергах застрягли майже 400 автомобілів

Київ • УНН

 • 7553 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Станом на 6:00 середи на кордоні України і Польщі у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 380 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Зокрема, 40 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 70 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.

У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 60 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 40, у ПП “Краковець — Корчова” — 50 (50 автомобілів — на додатковій смузі), у ПП “Грушів — Будомєж” — 10.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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