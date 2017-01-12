На границе с Польшей в очередях застряли почти 400 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. По состоянию на 6:00 среды на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 380 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 40 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 70 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 60 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 40, в ПП "Краковец - Корчева" - 50 (50 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Грушев - Будомеж "- 10.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не зафиксировано.