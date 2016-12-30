На кордоні з Польщею у чергах застрягли 605 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Станом на 8:00 п'ятниці на кордоні України і Польщі у п'яти пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 605 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.
У Львівській області у ПП "Рава-Руська - Гребенне" своєї черги очікували ще 200 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 100, у ПП "Краковець - Корчова" - 160 (60 автомобілів - на додатковій смузі), у ПП "Смільниця - Кросценко" - 35 автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Лужанка - Берегшурань" перебувало 30 автомобілів, у ПП "Вилок - Тісабеч" - ще 25 автівок.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.