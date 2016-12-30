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На границе с Польшей в очередях застряли 605 автомобилей - ГПСУ

На границе с Польшей в очередях застряли 605 автомобилей - ГПСУ

Киев • УНН

 • 6372 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По состоянию на 8:00 пятницы на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 605 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Рава-Русская - Гребенне" своей очереди ожидали еще 200 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ПП "Краковец - Корчева" - 160 (60 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Смильниця - Кросценко" - 35 автомобилей.

Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Лужники - Берегшурань" находилось 30 автомобилей, в ПП "Вилок - Тисабеч" - еще 25 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.

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