На кордоні з Польщею у чергах застрягли 330 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Станом на 8:00 четверга на кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 330 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 40 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 70 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Угринів - Долгобичув" своєї черги очікували ще 140 автівок, у ПП "Краковець - Корчова" - 50 автомобілів (30 авто - на додатковій смузі).
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.