На границе с Польшей в очередях застряли 330 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. По состоянию на 8:00 четверга на границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 330 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 40 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 70 - ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Угринов - Долгобичув" своей очереди ожидали еще 140 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - 50 автомобилей (30 авто - на дополнительной полосе).
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировали.