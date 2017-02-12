На кордоні з Польщею прикордонники вилучили 17 тис. пачок сигарет

За кермом автомобіля “Фольксваген” литовської реєстрації, в якому були приховані сигарети перебував наш співвітчизник. Щоб дістати сигарети, прикордонникам спільно з працівниками фіскальної служби довелося зняти підлогового покриття, демонтувати задні пасажирські сидіння та демонтувати металевої пластини.

Всього між днищем та підлогою салону виявлено 17 тисяч пачок сигарет на суму понад 40 тисяч гривень. Сума вилученого авто буде встановлена додатково.

Конфіскат передано до ДФС.

Як повідомляв УНН, українські прикордонники виявили автомобілі, які розшукував Інтерпол.