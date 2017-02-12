На границе с Польшей пограничники изъяли 17 тыс.пачок сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Партию сигарет, скрытую в конструктивных особенностях автомобиля, обнаружили сегодня ночью пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками в пункте пропуска "Рава-Русская-авто" на границе с Польшей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
За рулем автомобиля "Фольксваген" литовской регистрации, в котором были скрыты сигареты находился наш соотечественник. Чтобы достать сигареты, пограничникам совместно с сотрудниками фискальной службы пришлось снять напольное покрытие, демонтировать заднии пассажирские сиденья и демонтировать металлические пластины.
Всего между днищем и полом салона обнаружено 17 тыс. пачек сигарет на сумму более 40 тыс. гривен. Сумма изъятого авто будет установлена дополнительно.
Конфискат передан в ГФС.
Как сообщал УНН, украинские пограничники обнаружили автомобили, которые разыскивал Интерпол .