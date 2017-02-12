На границе с Польшей пограничники изъяли 17 тыс.пачок сигарет

За рулем автомобиля "Фольксваген" литовской регистрации, в котором были скрыты сигареты находился наш соотечественник. Чтобы достать сигареты, пограничникам совместно с сотрудниками фискальной службы пришлось снять напольное покрытие, демонтировать заднии пассажирские сиденья и демонтировать металлические пластины.

Всего между днищем и полом салона обнаружено 17 тыс. пачек сигарет на сумму более 40 тыс. гривен. Сумма изъятого авто будет установлена ​​дополнительно.

Конфискат передан в ГФС.

Как сообщал УНН, украинские пограничники обнаружили автомобили, которые разыскивал Интерпол .