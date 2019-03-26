На кордоні з Молдовою собака знайшов наркотики у 3 іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Вінниччині службовий пес допоміг прикордонникам виявити наркотики у трьох іноземців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Могилів-Подільського прикордонного загону ДПСУ.
Повідомляється, що в ході здійснення прикордонного контролю у пункті пропуску "Могилів-Подільский-Отач" на трьох чоловіків, котрі прямували на вихід з України, зреагував службовий пес, натренований на пошук наркотичних речовин.
У результаті огляду в одного з них під верхнім одягом прикордонники виявили згорток з більш ніж 9 гр амфетаміну, в іншого – пакунок з понад 3,5 гр канабісу. У третього чоловіка вилучили наперсток із залишками "зілля".
Усіх трьох чоловіків, які є громадянами Молдови, затримано, наркотичну речовину вилучено.
За вказаним фактом до поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 КК України – "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".
Нагадаємо, прикордонники ліквідували канал контрабанди в Україну психотропних засобів.