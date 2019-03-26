На границе с Молдовой собака нашла наркотики у трех иностранцев

Сообщается, что в ходе осуществления пограничного контроля в пункте пропуска "Могилев-Подольский-Отач" на трех мужчин, которые направлялись на выход из Украины, среагировал служебный пес, натренированный на поиск наркотических веществ.

В результате осмотра у одного из них под верхней одеждой пограничники обнаружили сверток с более чем 9 гр амфетамина, в другой - пакет с более 3,5 гр каннабиса. У третьего мужчины изъяли наперсток с остатками "зелья".

Все трое мужчин, граждан Молдовы, задержаны, наркотическое вещество изъято.

По данному факту в полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 305 УК Украины - "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Напомним, пограничники ликвидировали канал контрабанды в Украину психотропных средств.