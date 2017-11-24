На конкурс до генеральних директоратів Мін'юсту подано більше тисячі заявок

"Для участі у конкурсному відборі на 16 вакантних посад державних експертів Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності та Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції претендентами подано 1155 пакетів документів від 352 громадян. Допущені до конкурсного відбору – 1081. У 74 випадках претендентам відмовлено через брак повного пакета передбачених порядком проведення конкурсу документів", - зазначається у повідомленні.

За словами заступника Міністра юстиції Сергія Петухова, така велика кількість поданих заявок дає можливість відібрати дійсно найкращих і найбільш вмотивованих претендентів.

"Директорати – це нові підрозділи в системі міністерств. Вони займатимуться розробленням стратегічного бачення роботи відомства та розвитку юстиції за всіма напрямками. Саме тому великою перемогою є така кількість поданих документів. Нам дійсно буде з кого обрати справжніх професіоналів, які здатні стати провідниками змін у країні", - сказав Петухов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мін'юст обрав керівників генеральних директоратів