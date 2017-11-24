На конкурс к генеральным директоратам Минюста подано более тысячи заявок

"Для участия в конкурсном отборе на 16 вакантных должностей государственных экспертов Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности и Директората стратегического планирования и европейской интеграции претендентами подано 1155 пакетов документов от 352 граждан. Допущенные к конкурсному отбору - 1081. В 74 случаях претендентам отказано из-за отсутствия полного пакета предусмотренного порядком проведения конкурса документов", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя Министра юстиции Сергея Петухова, такое большое количество поданных заявок дает возможность отобрать действительно лучших и наиболее мотивированных претендентов.

"Директорат - это новые подразделения в системе министерств. Они будут заниматься разработкой стратегического видения работы ведомства и развития юстиции по всем направлениям. Именно поэтому большой победой является такое количество поданных документов. Нам действительно будет из кого выбрать настоящих профессионалов, которые способны стать проводниками перемен в стране", - сказал Петухов.

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