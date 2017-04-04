На компенсації збитків від АЧС Полтавщина з початку року витратила понад 540 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Полтавській області протягом 2016 року постраждалим від АЧС фермерам було виплачено 122 тис. 247 грн компенсацій, тоді як з початку 2017 року - ще 548 тис. 876 грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Полтавській ОДА.
Так, за даними ОДА, протягом 2016 року в Полтавській області зареєстровано 10 неблагополучних пунктів щодо АЧС (африканська чума свиней).
"В епізоотичних осередках та зонах приводилось вилучення поголів'я в господарствах населення. Всього вилучено 44 голови свиней загальною вагою 4 тонни 445 кг. Передбачена власникам грошова компенсація в сумі 122 тис. 247 грн. Кошти виплачено у повному обсязі", - повідомили у Полтавській ОДА.
Водночас, за даними ОДА, з початку 2017 року в області зареєстровано 10 неблагополучних пунктів.
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Так, в господарствах населення вилучено 248 голів свиней загальною вагою 22 тонни 986 кг.
"Передбачена грошова компенсація в сумі 624 тис. 213,53 грн. Станом на 30 березня 2017 року виплачено кошти за 210 голів вилучених свиней в сумі 548 тис. 876,03 грн, що становить 88%", - повідомили в ОДА.
У Полтавській ОДА також додали, що виплата компенсацій продовжується.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, головна причина трагічних наслідків АЧС полягає у некомпетентності контролюючих органів.
Також нагадаємо, поголів’я свиней в Україні скоротилося до історичного мінімуму.