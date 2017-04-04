На компенсации убытков от АЧС Полтавская область с начала года потратила более 540 тыс. грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51702 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105006 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161651 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118934 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118022 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113361 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104825 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107219 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103703 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155076 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На компенсации убытков от АЧС Полтавская область с начала года потратила более 540 тыс. грн

На компенсации убытков от АЧС Полтавская область с начала года потратила более 540 тыс. грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Полтавской области в течение 2016 года пострадавшим от АЧС фермерам было выплачено 122 тыс. 247 грн компенсаций, тогда как с начала 2017 года - еще 548 тыс. 876 грн. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Полтавской ОГА.

Так, по данным ОГА, в течение 2016 года в Полтавской области зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов по АЧС (африканская чума свиней).

"В эпизоотических очагах и зонах приводились изъятия поголовья хозяйствах у населения. Всего изъято 44 головы свиней общим весом 4 тонны 445 кг. Предусмотрена денежная компенсация владельцам в сумме 122 тыс. 247 грн. Средства выплачены в полном объеме", - сообщили в Полтавской ОГА.

В то же время, по данным ОГА, с начала 2017 года в области зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов по АЧС.

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Так, в хозяйствах у населения изъято 248 голов свиней общим весом 22 тонны 986 кг.

"Предусмотрена денежная компенсация в сумме 624 тыс. 213,53 грн. По состоянию на 30 марта 2017 года выплачены средства за 210 голов изъятых свиней в сумме 548 тыс. 876,03 грн, что составляет 88%", - сообщили в ОГА.

В Полтавской ОГА также добавили, что выплата компенсаций продолжается.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов.

Также напомним, поголовье свиней в Украине сократилось до исторического минимума.

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