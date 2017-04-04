На компенсации убытков от АЧС Полтавская область с начала года потратила более 540 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Полтавской области в течение 2016 года пострадавшим от АЧС фермерам было выплачено 122 тыс. 247 грн компенсаций, тогда как с начала 2017 года - еще 548 тыс. 876 грн. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Полтавской ОГА.
Так, по данным ОГА, в течение 2016 года в Полтавской области зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов по АЧС (африканская чума свиней).
"В эпизоотических очагах и зонах приводились изъятия поголовья хозяйствах у населения. Всего изъято 44 головы свиней общим весом 4 тонны 445 кг. Предусмотрена денежная компенсация владельцам в сумме 122 тыс. 247 грн. Средства выплачены в полном объеме", - сообщили в Полтавской ОГА.
В то же время, по данным ОГА, с начала 2017 года в области зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов по АЧС.
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Так, в хозяйствах у населения изъято 248 голов свиней общим весом 22 тонны 986 кг.
"Предусмотрена денежная компенсация в сумме 624 тыс. 213,53 грн. По состоянию на 30 марта 2017 года выплачены средства за 210 голов изъятых свиней в сумме 548 тыс. 876,03 грн, что составляет 88%", - сообщили в ОГА.
В Полтавской ОГА также добавили, что выплата компенсаций продолжается.
Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов.
Также напомним, поголовье свиней в Украине сократилось до исторического минимума.