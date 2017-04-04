На компенсации убытков от АЧС Полтавская область с начала года потратила более 540 тыс. грн

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Полтавской области в течение 2016 года пострадавшим от АЧС фермерам было выплачено 122 тыс. 247 грн компенсаций, тогда как с начала 2017 года - еще 548 тыс. 876 грн. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Полтавской ОГА.