На компенсації збитків від АЧС Харківщина витратила близько 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Харківській області протягом 2016 року постраждалим від АЧС фермерам було виплачено 960,8 тис. грн компенсацій. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Харківській ОДА.
"За інформацією, отриманою від Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації повідомляємо, що всього нараховано коштів за 2016-2017 роки 1 млн 611,7 тис. грн. Виплачено 960,8 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Також у Харківській ОДА зазначили, що розмір компенсації за 1 кг живої ваги вилучених свиней становить від 20 грн до 26,2 грн.
Нагадаємо, у Черкаській області минулого року компенсацій за АЧС фермерам не платили, хоча спалахи у цьому регіоні були зафіксовані.
Як повідомляв УНН, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
Додамо, що станом на кінець 2016 року збитки через АЧС вже сягнули більше 1 млрд грн.