На компенсации убытков от АЧС Харьковщина потратила около 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Харьковской области в течение 2016 года пострадавшим от АЧС фермерам было выплачено 960,8 тыс. грн компенсаций. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Харьковской ОГА.
"По информации, полученной от Департамента агропромышленного развития Харьковской областной государственной администрации, сообщаем, что всего начислено средств по 2016-2017 годы 1 млн 611,7 тыс. грн. Выплачено 960,8 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Также в Харьковской ОГА отметили, что размер компенсации за 1 кг живого веса изъятых свиней составляет от 20 грн до 26,2 грн.
Напомним, в Черкасской области в прошлом году компенсаций за АЧС фермерам не платили, хотя вспышки в этом регионе были зафиксированы.
Как сообщал УНН, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.
Добавим, что по состоянию на конец 2016 убытки из-за АЧС уже достигли более 1 млрд грн.