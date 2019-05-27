На Книжковому Арсеналі презентували першу українську еко-книгу, написану підлітками для підлітків

Їх труди узагальнила та перетворила у справжню книгу українська письменниця Галина Ткачук.

“Ця книга – плід спільних роздумів та вивчення екологічної тематики групою школярів, що взяли участь у літературному воркшопі ЛакіБукс. Воркшоп відбувся рік тому, а вже за декілька тижнів “Книжку про сміття” матимуть змогу прочитати підлітки з усіх регіонів України”. – Розповідає ініціатор проекту ЛакіБукс, співзасновник IT-компанії Lucky Labs Сергій Токарєв.

Під час роботи школярів та письменницю консультували екологині Катерина Мірошниченко та Ірина Матвєєва.

“В Україні не так багато книжок на екологічну тему, які до того ж яскраві та цікаві. Автори "Книжки про сміття" переслідували амбітну мету: зібрати думки дітей щодо екологічної проблематики, історії різних людей, що сортують сміття, волонтерів, що прибирають пляжі та багато іншого. Усе це доповнили чудовими ілюстраціями, інтерактивами для читачів. Радію, що в Україні ми починаємо говорити, що відходи – це не сміття, відходи – це ресурс”, – розповіла на презентації екологиня та консультантка книги Катерина Мірошниченко.

“Коли ми на заняттях намагались охарактеризувати, що ж таке сміття, усі казали, що це – непотріб. Але я вважаю, що сміття – медаль з двома сторонами: воно може бути небезпечним, а може приносити користь, якщо його переробляти і повторно використовувати”, – говорить одна з авторок книги, київська школярка Каріна Пархоменко.

До такої ж думки схиляються і інші автори книги, та навіть відмічають зміни у своєму буденному житті. Наприклад, Галина Ткачук поділилась, що придбала собі багаторазову пляшечку для пиття, еко-торбу і завжди тепер обдумує необхідність нової покупки та її екологічність.

Книга, презентована на Книжковому Арсеналі продовжить свою боротьбу за чистіше довкілля у регіонах України. Вже наступного місяця проект ЛакіБукс безкоштовно розповсюдить її бібліотеками різних областей.