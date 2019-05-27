На Книжном Арсенале презентовали первую украинскую эко-книгу, написанную подростками для подростков

Их труды обобщила и превратила в настоящую книгу украинская писательница Галина Ткачук.

"Эта книга - плод совместных размышлений и изучения экологической тематики группой школьников, принявших участие в литературном воркшопе ЛакіБукс. Воркшоп состоялся год назад, а уже через несколько недель "Книжка про сміття" смогут прочитать подростки из всех регионов Украины", - рассказывает инициатор проекта ЛакіБукс, соучредитель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев.

Во время работы школьников и писательницу консультировали экологини Екатерина Мирошниченко и Ирина Матвеева.

"В Украине не так много книг на экологическую тему, которые к тому же яркие и интересные. Авторы "Книжки про сміття преследовали амбициозную цель: собрать мысли детей по экологической проблематике, истории разных людей, которые сортируют мусор, волонтеров, которые убирают пляжи и многое другое. Все это дополнили великолепными иллюстрациями, интерактивами для читателей. Радуюсь, что в Украине мы начинаем говорить о том, что отходы - это не мусор, отходы - это ресурс", - рассказала на презентации экологиня и консультантка книги Екатерина Мирошниченко.

"Когда мы на занятиях пытались охарактеризовать, что же такое мусора, все говорили, что это - хлам. Но я считаю, что мусор - медаль с двумя сторонами: он может быть опасным, а может приносить пользу, если его перерабатывать и повторно использовать", - говорит один из авторов книги, киевская школьница Карина Пархоменко.

К такому же мнению склоняются и другие авторы книги, и даже отмечают изменения в своей будничной жизни. Например, Галина Ткачук поделилась, что приобрела себе многоразовую бутылочку для питья, эко-сумку и всегда теперь обдумывает необходимость новой покупки и ее экологичность.

Книга, представленная на Книжном Арсенале продолжит свою борьбу за чистоту окружающей среды в регионах Украины. Уже в следующем месяце проект ЛакіБукс бесплатно распространит ее по библиотекам разных областей Украины.