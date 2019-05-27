На Книжном Арсенале презентовали первую украинскую эко-книгу, написанную подростками для подростков

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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15:45 • 58037 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119395 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110802 просмотра

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6 марта, 19:19 • 137193 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130157 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 16748 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Новое научно-популярное издание "Книжка про сміття" вышло в благотворительном проекте ЛакіБукс и “Видавництво Старого Лева”. Авторами стали 8 киевских школьников: Карина Пархоменко, Сергей Колядич, Александра Гома, Андрей Добровольский, Анна Терещук, Никита Суботовский, Анастасия Сахно и Анна Березовская, передает УНН.

Их труды обобщила и превратила в настоящую книгу украинская писательница Галина Ткачук.

"Эта книга - плод совместных размышлений и изучения экологической тематики группой школьников, принявших участие в литературном воркшопе ЛакіБукс. Воркшоп состоялся год назад, а уже через несколько недель "Книжка про сміття" смогут прочитать подростки из всех регионов Украины", - рассказывает инициатор проекта ЛакіБукс, соучредитель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев.

Во время работы школьников и писательницу консультировали экологини Екатерина Мирошниченко и Ирина Матвеева.

"В Украине не так много книг на экологическую тему, которые к тому же яркие и интересные. Авторы "Книжки про сміття преследовали амбициозную цель: собрать мысли детей по экологической проблематике, истории разных людей, которые сортируют мусор, волонтеров, которые убирают пляжи и многое другое. Все это дополнили великолепными иллюстрациями, интерактивами для читателей. Радуюсь, что в Украине мы начинаем говорить о том, что отходы - это не мусор, отходы - это ресурс", - рассказала на презентации экологиня и консультантка книги Екатерина Мирошниченко.

"Когда мы на занятиях пытались охарактеризовать, что же такое мусора, все говорили, что это - хлам. Но я считаю, что мусор - медаль с двумя сторонами: он может быть опасным, а может приносить пользу, если его перерабатывать и повторно использовать", - говорит один из авторов книги, киевская школьница Карина Пархоменко.

К такому же мнению склоняются и другие авторы книги, и даже отмечают изменения в своей будничной жизни. Например, Галина Ткачук поделилась, что приобрела себе многоразовую бутылочку для питья, эко-сумку и всегда теперь обдумывает необходимость новой покупки и ее экологичность.

Книга, представленная на Книжном Арсенале продолжит свою борьбу за чистоту окружающей среды в регионах Украины. Уже в следующем месяце проект ЛакіБукс бесплатно распространит ее по библиотекам разных областей Украины.

Украинские Национальные Новости

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