На кладовищі в Івано-Франківську будуть давати напрокат електросамокати та велосипеди
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Івано-Франківську планують організувати видачу напрокат електросамокатів та велосипедів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на допис мера Івано-Франківська Русла Марцинківа на своїй сторінці у соцмережі.
За словами Марцинківа, це пов’язано із тим, що кладовище розширяється, і не всі мають змогу пішки долати великі відстані.
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“Отримую дуже багато повідомлень про те, що важко пересуватись нашим міським кладовищем. На превеликий жаль, війна значно його розширила. Вже найближчим часом на кладовищі з’являться електросамокати та велосипеди, які можна буде взяти напрокат”.
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