На кладбище в Ивано-Франковске будут давать напрокат электросамокаты и велосипеды
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Ивано-Франковске планируют организовать выдачу напрокат электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение мэра Ивано-Франковска Русла Марцинкива на своей странице в соцсети.
По словам Марцинкива, это связано с тем, что кладбище расширяется, и не все имеют возможность пешком преодолевать большие расстояния.
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“Получаю очень много сообщений о том, что трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. К большому сожалению, война значительно его расширила. Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат”.
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