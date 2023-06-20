На кладбище в Ивано-Франковске будут давать напрокат электросамокаты и велосипеды

По словам Марцинкива, это связано с тем, что кладбище расширяется, и не все имеют возможность пешком преодолевать большие расстояния.

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“Получаю очень много сообщений о том, что трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. К большому сожалению, война значительно его расширила. Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат”.

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