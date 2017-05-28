На київському іподромі пройшли змагання на честь Дня Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Учора, у неділю, на честь Дня Києва пройшли кінні змагання, повідомляє кореспондент УНН.
Кожен етап змагання має назву на честь засновників міста, головної вулиці та найстарішого району. Відбулося дев'ять заїздів, у кожному з яких приймали участь по 8 скакунів. Це випробування коней росистої породи.
Також проводилися змагання з конкуру (подолання перешкод), та демонструвалися вправи з виїздки.
Нагадаємо, у столиці України відзначають день міста. Києву виповнилося 1535 років.