На киевском ипподроме прошли соревнования в честь Дня Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Вчера, в воскресенье, в честь Дня Киева прошли конные соревнования, сообщает корреспондент УНН.
Каждый этап соревнования называется в честь основателей города, главной улицы и старейшего района. Состоялось девять заездов, в каждом из которых принимали участие по 8 скакунов. Это испытание лошадей росистой породы.
Также проводились соревнования по конкуру (преодоление препятствий) и демонстрировались упражнения по выездке.
Напомним, в столице Украины отмечают день города . Киеву исполнилось 1535.