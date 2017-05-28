На киевском ипподроме прошли соревнования в честь Дня Киева

Каждый этап соревнования называется в честь основателей города, главной улицы и старейшего района. Состоялось девять заездов, в каждом из которых принимали участие по 8 скакунов. Это испытание лошадей росистой породы.

Также проводились соревнования по конкуру (преодоление препятствий) и демонстрировались упражнения по выездке.

Напомним, в столице Украины отмечают день города . Киеву исполнилось 1535.