На Київщині зріє екологічна катастрофа
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У селі Квітневе Броварського району на полігоні твердих побутових відходів зводять асфальтний завод. Про це повідомляє громадська організація "Традиція і порядок" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Йдеться про полігон побутових відходів "Регіон-2001". На його території розташоване сміттєзвалище промислових та небезпечних відходів колишнього заводу "Радикал", уточнили в ГО. Власником полігону є голова Броварської районної ради Сергій Гришко.
"Нещодавно стало відомо, що на полігон, власником якого є голова Броварської районної ради Сергій Гришко, почали забивати сваї на глибину 20 метрів при глибині котловану в 10 метрів. У такий спосіб, глиняний гідроізоляційний прошарок був пошкоджений, що неодмінно призведе до зараження ґрунту та підземних вод", - попереджають у ГО.
Уточнюється, що ділянку сміттєзвалища надали під будівництво тимчасового асфальтного заводу для компанії "Az-Vir". Ціна тендеру на проведення робіт становить близько 120 млн євро, пишуть громадські діячі.
"Підприємство відмовилося надати будь-які дозвільні документи на будівництво та деактивацію сміттєзвалища, що б дозволило проводити будівельні роботи. Як з’ясувалося пізніше, таких документів у компанії просто немає", - інформує ГО.
Про порушення екологічного і будівельного законодавства поліція поінформована. Активісти передали правоохоронцям заяву про порушення статей 95 (охорона вод - ред.) та 105 (охорона підземних вод - ред.) Водного кодексу.