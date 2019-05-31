В Киевской области назревает экологическая катастрофа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В селе Квитневое Броварского района на полигоне твердых бытовых отходов сводят асфальтный завод. Об этом сообщает общественная организация "Традиция и порядок" на своей странице в Facebook, передает УНН.
Речь идет о полигоне бытовых отходов "Регион-2001". На его территории расположена свалка промышленных и опасных отходов бывшего завода "Радикал", уточнили в ОО. Владельцем полигона является председатель Броварского районного совета Сергей Гришко.
"Недавно стало известно, что на полигон, владельцем которого является председатель Броварского районного совета Сергей Гришко, начали забивать сваи на глубину 20 метров при глубине котлована в 10 метров. Таким образом, глиняный гидроизоляционный слой был поврежден, что непременно приведет к заражению почвы и подземных вод", - предупреждают в ОО.
Уточняется, что участок свалки предоставили под строительство временного асфальтового завода для компании "Az-Vir". Цена тендера на проведение работ составляет около 120 млн евро, пишут общественные деятели.
"Предприятие отказалось предоставить какие-либо разрешительные документы на строительство и деактивацию свалки, что позволило бы проводить строительные работы. Как выяснилось позже, таких документов у компании просто нет", - информирует ОО.
О нарушении экологического и строительного законодательства полиция осведомлена. Активисты передали правоохранителям заявление о нарушении статей 95 (охрана вод - ред.) и 105 (охрана подземных вод - ред.) Водного кодекса.