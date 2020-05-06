На Київщині жінка тримала чоловіка в ямі на подвір’ї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Борисполі Київської області жінка тримала в ямі на подвір’ї чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Борисполя.
Так, вчора, близько опівночі, на лінію 102 надійшло повідомлення про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
"Зайшовши до вказаного подвір'я патрульні виявили 40-річну громадянку. Жінка повідомила, що в будинку вона одна, а про чоловіка в ямі їй взагалі нічого не відомо. Однак, під час спілкування з громадянкою, поліцейські почули крики про допомогу, які доносились з ями, яка в додачу була завалена мішками та тротуарним бордюром. Розчистивши вхід, патрульні виявили чоловіка, який мав тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з даного приводу на місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Бориспільського відділу поліції.
"А оскільки в діях жінки вбачаються ознаки кримінального правопорушення надалі справою будуть займатись слідчі. Потерпілого передали медикам", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині банда викрала людину та вимагала гроші.