В Киевской области женщина держала мужчину в яме во дворе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Борисполе Киевской области женщина держала в яме во дворе мужчину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Борисполя.
Так, вчера, около полуночи, на линию 102 поступило сообщение о незаконном лишении свободы или похищении человека.
"Зайдя в указанный двор патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. Женщина сообщила, что в доме она одна, а о мужчине в яме ей вообще ничего не известно. Однако, во время общения с гражданкой, полицейские услышали крики о помощи, которые доносились из ямы, которая в придачу была завалена мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, который имел телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данному поводу на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Бориспольского отдела полиции.
"А поскольку в действиях женщины усматриваются признаки уголовного преступления в дальнейшем делом будут заниматься следователи. Пострадавшего передали медикам", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киевской области банда похитила человека и потребовала деньги.