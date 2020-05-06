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В Киевской области женщина держала мужчину в яме во дворе

Киев • УНН

 • 30867 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Борисполе Киевской области женщина держала в яме во дворе мужчину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Борисполя.

В Киевской области женщина держала мужчину в яме во дворе

Так, вчера, около полуночи, на линию 102 поступило сообщение о незаконном лишении свободы или похищении человека.

"Зайдя в указанный двор патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. Женщина сообщила, что в доме она одна, а о мужчине в яме ей вообще ничего не известно. Однако, во время общения с гражданкой, полицейские услышали крики о помощи, которые доносились из ямы, которая в придачу была завалена мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, который имел телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данному поводу на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Бориспольского отдела полиции.

"А поскольку в действиях женщины усматриваются признаки уголовного преступления в дальнейшем делом будут заниматься следователи. Пострадавшего передали медикам", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киевской области банда похитила человека и потребовала деньги.

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