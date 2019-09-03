На Київщині затримали жінку, яка вбила колишнього чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Київській області правоохоронці затримали жительку міста Яготин, яка під час сварки зі своїм колишнім чоловіком нанесла йому смертельний удар ножем у серце. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Поліція Згурівського відділу у селі Безуглівка затримала жительку міста Яготин, яка під час сварки зі своїм колишнім чоловіком нанесла йому смертельний удар ножем у серце", - йдеться в повідомленні.
Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група з’ясувала обставини скоєного. Виявляється, колишню дружину запросив до батьківської хати (за адресою спільної реєстраці) її чоловік, з яким вона вже не проживає. Він попросив, аби вона допомогла йому по господарству.
Жінка погодилася і приїхала до села із Яготина. Зробивши роботу, господар вирішив відпочити. За вживанням спиртних напоїв між колишнім подружжям виникла сварка.
Зі слів громадянки після вживання алкоголю, чоловік кудись пішов, а вона лягла спати та коли той повернувся - почав її бити. Тікаючи, жінка схопила кухонний ніж і вже у дворі вдарила ним колишнього чоловіка. Від отриманого поранення останній помер на місці.
Досудовим розслідуванням та слідчими експериментами буде підтверджена або спростована версія жінки.
Знаряддя вбивства поліція виявила та вилучила у якості речового доказу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка, який наніс удар кухонним ножем в область шиї жінки.