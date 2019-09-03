В Киевской области задержали женщину, которая убила бывшего мужа

"Полиция Згуровского отдела в селе Безугловка задержала жительницу города Яготин, которая во время ссоры со своим бывшим мужем нанесла ему смертельный удар ножом в сердце", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа выяснила обстоятельства содеянного. Оказывается, бывшую жену пригласил в родительский дом (по адресу совместной регистрациям) ее муж, с которым она уже не проживает. Он попросил, чтобы она помогла ему по хозяйству.

Женщина согласилась и приехала в село с Яготина. Сделав работу, хозяин решил отдохнуть. При употреблении спиртных напитков между бывшими супругами возникла ссора.

По словам гражданки после употребления алкоголя, мужчина куда-то ушел, а она легла спать, и когда тот вернулся - начал ее избивать. Убегая, женщина схватила кухонный нож и уже во дворе ударила им бывшего мужа. От полученного ранения последний скончался на месте.

Досудебным расследованием и следователями экспериментами будет подтверждена или опровергнута версия женщины.

Орудие убийства полиция обнаружила и изъяла в качестве вещественного доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который нанес удар кухонным ножом в область шеи женщины.